Глава ДНР Пушилин: в Донбассе скопилось 120 тысяч украинских военных

Их число не менялось на протяжении нескольких месяцев.

Около 120 тысяч украинских военных в настоящее время находятся у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" сообщил глава самопровозглашенной Донецкой демократической республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что это число военнослужащих не менялось на протяжении нескольких месяцев. По словам Пушилина, техника на линию соприкосновения поступает постоянно.

Это те, которые не попадают под ротационные количественные изменения. Имеется в виду, что это та стабильная цифра, которая сейчас нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной ориентировочно. Денис Пушилин, глава ДНР

Кроме того, отметил он, поступает информация о присутствии иностранных наемников у линии соприкосновения. Однако, стопроцентного подтверждения этих данных пока нет. Также, по словам Пушилина, Киев направляет к ЛС "оголтелых радикалов" организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ).

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что война с РФ может начаться внезапно.

Видео: Youtube / Соловьев Live