В ЛНР задержали жителя Стаханова, передававшего Украине данные о деятельности ВС России

Возбуждено уголовное дело по статье за госизмену.

Российские следователи из ФСБ России по Луганской народной республике задержали жителя города Стаханова, собиравшего сведения о местах дислокации военной техники и солдат Вооруженных сил страны. Об этом рассказали представители регионального силового ведомства. Специалисты установили, что далее мужчина передавал важные для государственной безопасности сведения сотрудникам Службы Безопасности Украины (СБУ).

Следователямипо ЛНР в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена". В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие. пресс-служба УФСБ РФ по региону

Предположительно, с февраля 2022 года по заданию СБУ подозреваемый собирал и передавал данные о скрытых позициях российских военных. Сведения отправлялись иностранным спецслужбам при помощи одного из мессенджеров.

Замдиректора центра реабилитации инвалидов заключили под стражу по делу о взятке.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России