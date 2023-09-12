В ЛНР военного ВСУ осудили на 16 лет за обстрел жилого дома

Сахил Алахвердиев совершил военное преступление в Северодонецке.

На территории Луганской народной республики Верховный суд приговорил к 16 годам лишения свободы военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сахила Алахвердиева, который обстрелял жилое здание в регионе. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Главной военной прокуратуры страны и Следственного комитета. Инстанция признала мужчину виновным по статьям о покушении на двух и более лиц общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической вражды, о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, который повлек за собой причинение значительного ущерба. Нарушитель будет отбывать срок заключения в колонии строгого режима.

В ведомстве уточнили, что 17 мая 2022 года иностранный боец находился на боевой позиции в городе Северодонецке. В целях ликвидации мирного населения, а также разрушения и повреждения имущества граждан, солдат произвел три выстрела снарядами ВОГ-17 из автоматического станкового гранатомета АГС-17. Удары наносились по многоквартирному дому, расположенному по улице Космонавтов.

В ДНР бойца ВСУ приговорили к 26 годам заключения за убийство трех человек в Мариуполе.

Фото и видео: Следственный комитет России