В ДНР бойца ВСУ приговорили к 26 годам заключения за убийство трех человек в Мариуполе

Украинского 22-летнего военнослужащего Константина Сычака приговорили к 26 годам колонии строгого режима за расстрел троих человек в Мариуполе. Соответствующее заявление сделали представители прокуратуры Донецкой народной республики. Специалисты пояснили, что приговор вынесен Верховным судом ДНР. Обвиняемым является водитель-санитар медицинского пункта батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Установлено, что иностранец вместе с Виталием Лысюрой весной прошлого года обстрелял из крупнокалиберного пулемета четыре гражданских автомобиля с белыми лентами. Трое мужчин погибли на месте, но еще одному мирному жителю удалось спастись.
Он признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, в покушении на убийство двух и более лиц, а также в жестоком обращении с гражданским населением.
пресс-служба прокуратуры ДНР
Несколькими днями ранее был вынесен приговор Виталию Лысюре. Верховный суд ДНР приговорил его к 27 годам колонии строгого режима.
СК: украинских военных вынуждают соглашаться, что их тела не будут забирать.
Фото и видео: Следственный комитет России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все