Следователи узнали о том, что ВСУ не вывозят раненых и убитых с полей сражений.

Украинские военнопленные заявляют о том, что их командование собирало подписи о "добровольном оставлении тел" в случае гибели бойцов, так как они не хотят платить компенсацию и пособия родственникам "груза 200". Соответствующее заявление сделали представители Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что иностранцы пояснили эти сведения во время допросов.

Задержанные военнослужащие ВФУ рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции. Документы собирались у подчиненных намеренно. пресс-служба СК РФ

Во время осмотра оставленных армией киевского режима мест боевых действий получены сведения, подтверждающие "захоронения погибших военных без погребения". Следователи пояснили, что украинские военнослужащие говорят о том, что эвакуация раненых и умерших солдат с мест боевых действий не проводится.

В Краснодаре женщину подозревают в убийстве двухлетней дочери.

Фото и видео: Следственный комитет России