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В Краснодаре женщину подозревают в убийстве двухлетней дочери

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Подозреваемая утопила девочку в ванной.

Российские специалисты возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодара, которая подозревается в убийстве двухлетней дочери. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Следственного комитета по региону. По предварительной версии, местная жительница находилась вместе с ребенком на Тепличной улице. Она удерживала девочку в ванне до того момента, пока та не перестала подавать признаки жизни. Далее женщина уведомила о гибели дочери в экстренные службы.

По Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

пресс-служба СК РФ по Кубани

Следователи осмотрели место происшествия, назначили полный комплекс судебных экспертиз. В настоящее время подозреваемая доставлена в надзорное ведомство. Руководителем СКР по Краснодарскому краю Андреем Масловым ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. 

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Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: дети, краснодарский край, следственный комитет, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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