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В ЛНР сообщил о взрыве на нефтебазе после ракетного удара ВСУ

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Есть пострадавшие, их число и состояние уточняются.

В городе Ровеньки произошел взрыв на нефтебазе в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Народная милиция ЛНР в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские военные применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У". Инцидент произошел в субботу, 26 февраля. Всего в результате действий ВСУ произошли два взрыв. Есть пострадавшие, их число и состояние уточняются. После взрыва на территории нефтебазы загорелись 200 тон дизельного топлива.

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Видео: Telegram/Топор Live

Теги: взрыв, всу, лнр, нефтебаза, пожар, ракетный удар
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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