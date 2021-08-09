Зеленский требует лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

Сегодня украинский лидер обсуждал этот вопрос с генсекретарем ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности всемирной организации. Об этом он попросил генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщил Зеленский в Twitter 26 февраля.

Он назвал Россию "страной-агрессором". Кроме того, Зеленский выступает за то, что квалифицировать действия России как "геноцид украинского народа".

Ранее Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию по спецоперации на Украине. 11 стран-участниц ООН призвали Россию завершить "спецоперацию" по демилитаризации Киева.

В России со своей стороны считают геноцидом то, что происходило на Донбассе.

Фото: Instagram / @zelenskiy_official