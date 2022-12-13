В ЛНР сформировали аппарат детского омбудсмена

Мария Львова-Белова встретилась на Донбассе с Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным.

На территории Луганской народной республики местные власти сформировали аппарат детского омбудсмена (уполномоченного по правам ребенка). Соответствующее заявление в ходе рабочей поездки в новые регионы России, на Донбасс, сделала Мария Львова-Белова. Она пояснила, что ЛНР стала первым субъектом из числа присоединившихся регионов, которые создали такую структуру для детей. Информацией чиновница поделилась в ходе рабочей встречи с Леонидом Пасечником в доме правительства в Луганске. Позже она встретилась в Донецке с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.

Хочу отметить, что вы - первый регион из четырех, где появился уполномоченный, где есть вся нормативка, где есть аппарат. Мария Львова-Белова, омбудсмен по правам детей

Мария Львова-Белова подчеркнула, что детский омбудсмен в ЛНР Инна Швенк за короткий период времени смогла показатель свою эффективность в работе с несовершеннолетними гражданами. Напомним, что 25 ноября 2022 года депутаты Народного совета ЛНР приняли закон об уполномоченном по правам ребенка в республике. Документ разработали в соответствии с федеральным законом "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ. В документе закрепилось правовое положение детского омбудсмена, его задачи, полномочия, порядок получения должности. С 21 декабря прошлого года рабочее место получила Инна Швенк.

Львова-Белова предложила создать центры занятости подростков.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.