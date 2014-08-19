В ЛНР из-за удара дрона ВСУ по машине тяжело ранена женщина

ВСУ ударили по гражданской машине в новом регионе России.

Серьезные ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю в населенном пункте Меловатка Сватовского района получила 55-летняя местная жительница. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали сотрудники пресс-службы оперативных служб в российском регионе. Транспортное средство в результате удара беспилотника противника было уничтожена.

ВСУ в очередной раз ударили квадрокоптером по гражданскому автомобилю в селе... Обстрел был произведен сегодня в 07:30 мск. Серьезные ранения получила местная жительница 1970 года рождения, она госпитализирована. сообщение от спецслуб ЛНР

В ЛНР задержали мужчину, изготавливавшего взрывные устройства для терактов.

Фото: Piter.tv