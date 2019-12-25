В ЛНР и ДНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

Республики Донбасса одобрили подписанное с Владимиром Путиным соглашение о дружбе.

В ЛНР и ДНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве и дружбе с Россией. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял документ. "За" отдали голоса все присутствующие 46 депутатов. В общей сложности законодательный орган представлен 50 парламентариями.

Также народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял аналогичный закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР. Вопрос решался на собранном чрезвычайном пленарном заседании парламента.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин вечером 21 февраля после внеочередного большого заседания Совета Безопасности РФ обратился к гражданам РФ с заявлением. Он рассказал, что видит необходимость в незамедлительным признании суверенитета ЛНР и ДНР.

В ЕС анонсировали введение первых санкций против России 22 февраля.

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