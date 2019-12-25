В ЕС анонсировали введение первых санкций против России 22 февраля

Жозеп Боррель заявил, что уже сегодня ЕС введет против РФ первые санкционные меры.

В Евросоюзе анонсировали введение первых санкций против России уже 22 февраля. Об этом журналистам во время прибытия на внеочередной неформальный форум глав министров иностранных дел и стран Тихоокеанского региона рассказал глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Мероприятие проводится в Париже. Эксперт уточнил, что уже сегодня страны будут готовы принять экстренные меры из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

Это неформальный совет, но на нем будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС. Естественно, речь идет о санкциях. Это экстренные меры, часть санкций, пока это не полный пакет. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

На заседании глав МИД ЕС будет обсуждаться масштаб новых антироссийских санкций, так как сегодня чиновники не смогут ввести в полной мере весь ограничительный пакет мер. Боррель полагает, что ввод российских войск на Донбасс - это не полномасштабное вторжение, но при этом войска РФ все равно находятся на украинской земле.

Британия расценила бронетехнику вблизи Донбасса как "вторжение" России на Украину.

Фото и видео: European Commission

