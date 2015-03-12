В ЛНР гражданина Украины задержали за шпионаж

Мужчина сообщил подробности о своей противоправной деятельности в пользу Киева.

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержалиукраинского гражданина, передававшего силовикам киевского режима данные о российских военнослужащих и социально-экономической обстановке в новом регионе страны. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники УФСБ РФ по ЛНР. Подозреваемый рассказал, что является жителем Суходольска Краснодонского района. С 2015 года мужчина стал регулярно посещать подконтрольный на тот момент ВСУ поселок Меловое. Он при помощи чат-мессенджера передавал иностранному государству сведения о перемещении ВС РФ, о количестве и составе боевой техники, данные о том, с какого направления и куда бойцы отправляются.

Начало СВО я не поддерживал. <…> Так как у меня были знакомые среди силовиков в Украине - я с ними общался. Начиная с СВО мы созванивались и я передавал им информацию о составе войск, которые проезжали через населенный пункт, в котором я находился. допрос подозреваемого

Мужчина добавил, что кроме сведений о российских военнослужащих украинским силовикам он также передавал сведения о людях, "которые стали работать на Россию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье за шпионаж.

В Севастополе задержали женщин, передававших Киеву секретные данные.

Фото и видео: УФСБ России по ЛНР