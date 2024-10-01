В Севастополе задержали женщин, передававших Киеву секретные данные

В ЦОС ФСБ сообщили о пресечении местными жительницами противоправной деятельности.

Две женщины задержаны, а затем - арестованы в городе Севастополе по подозрению в передаче сведений о военных объектах украинским спецслужбам. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что фигурантки расследования обвиняются по статье 275.1 УК РФ. Речь идет о том, что злоумышленницы на конфиденциальной основе сотрудничали с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

В надзорном ведомстве уточнили, что крымчанки с 2023 года по заданию представителя запрещенной на территории России организации, использующейся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, собирали и передавали информацию об объектах Вооруженных сил России. По решению Ленинского районного суда по региону фигурантки расследования отправлены под стражу. Личности подозреваемых не раскрываются в публичном пространстве. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В Запорожской области местного жителя заподозрили в шпионаже.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России