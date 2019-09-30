В Запорожской области местного жителя заподозрили в шпионаже

Иностранец передавал сведения украинским кураторам.

Российские силовые структуры на территории Запорожской области задержали гражданина Украины, передававшего киевскому режиму сведения о подразделениях Вооруженных сил России. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ФСБ РФ по новому региону страны. Действия злоумышленника могла причинить ущерб национальной безопасности. По факту криминальной деятельности фигуранта расследования ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж.

Завербованный неустановленным сотрудником Службы безопасности Украины житель Запорожской области, действуя по его заданию, собрал и передал через интернет-мессенджер сведения в отношении подразделений ВС РФ. УФСБ РФ по Запорожью

ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в легализации мигрантов.

Фото и видео: УФСБ России по Запорожской области