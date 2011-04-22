ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в легализации мигрантов

Получивших незаконное гражданство РФ ждет депортация.

Российские силовые структуры продемонстрировали в социальных сетях кадры задержания девятерых организаторов преступной группы, помогавших получать российское гражданство уроженцам Центральной Азии по поддельным паспортам из Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Оперативники заметили, что криминальная группа функционировала с 2023 года. С незаконно получившими гражданство РФ иностранцами дополнительно проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации.

По предварительным сведениям, силовики подыскивали лиц из числа граждан Таджикистана и Узбекистана, которые стремились получить российское гражданство. далее за оплату в размере от 150 до 350 тысяч рублей преступники изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие украинское гражданство, а также делали фиктивные справки о регистрации на территории Донецкой народной республики. Такие документы позволяли иностранцам получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Задержаны передававшие данные о Крымском мосте агенты спецслужб Украины.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / ТАСС