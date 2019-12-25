В ЛЭТИ разработали основу для компьютеров нового поколения

Одним из главных успехов ученых стало изучение физических характеристик, влияющих на управление памятью в этих устройствах.

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" сделали значительный шаг вперед в разработке новых компонентов для компьютеров будущего. Они разработали прототипы мемристоров — наноразмерных устройств, которые могут послужить основой для создания компактных и энергоэффективных вычислительных систем.

Мемристоры изготовлены из тонких пленок титаната бария, толщиной в нанометры. Данный материал обладает уникальной особенностью — способностью изменять свою поляризацию под воздействием электрического поля, что делает его весьма привлекательным для применения в современных вычислительных устройствах.

Одним из главных успехов ученых стало изучение физических характеристик, влияющих на управление памятью в этих устройствах. Мемристоры способны изменять свое сопротивление при приложении напряжения и сохранять это состояние на длительное время без потребности в постоянном энергопотреблении. Это открывает новые горизонты для создания компонентов, которые могут одновременно сохранять и обрабатывать данные без необходимости в источниках питания.

Ранее мы сообщили о том, что в ЛЭТИ создали метод экспресс-диагностики болезни Паркинсона по рисунку спирали.

Фото: сайт ЛЭТИ