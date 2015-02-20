В Курской области задержали готовившего теракт россиянина

Мужчина признался в работе со спецслужбами Украины.

Сотрудники ФСБ России и правоохранительные органы задержали жителя Курской области, готовившего теракт в городе. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. Эксперты считают, что мужчина был тесно связан с украинскими спецслужбами. Преступление гражданин планировал организовать ради дестабилизации обстановки и повлиять на принятие властями страны политического решения о прекращении проведения специальной военной операции.

Задержан житель, намеревавшийся совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей. ЦОС ФСБ РФ

Во время допроса мужчина дал оперативникам признательные показания. Он объяснил, что после взрыва хотел уехать на территорию Украины. Во время обысков по месту жительства подозреваемого силовики нашли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие, патроны и неонацистские материалы. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ.

В Калининграде ФСБ предотвратили теракт в канун 9 мая.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

