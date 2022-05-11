В Калининграде ФСБ предотвратили теракт в канун 9 мая

Силовики выявили члена запрещенной организации, который планировал сбежать на Украину.

В Калининграде представители ФСБ предотвратили теракт в канун 9 мая. Об этом рассказали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным специалистов, фигурантом расследования стал сторонник запрещенной на территории РФ террористической, экстремисткой и радикальной организации "Правый сектор". Мужчина подготавливал ко Дню Победы преступление.

Задержан гражданин России, планировавший совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из частей Минобороны РФ. ЦОС ФСБ РФ

После реализации теракта подозреваемый планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Во время оперативных мероприятий правоохранительные органы нашли и изъяли у мужчины самодельное взрывное устройство, поражающие элементы и запрещенную атрибутику. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ