В Курской области сбили два беспилотника ВСУ

Дроны находились над территорией села Боровское.

В Курской области сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Роман Старовойт. Чиновник объяснил подписчикам в собственном Telegram-канале о том, что система противовоздушной обороны страны ликвидировала в воздухе два иностранных дрона. Летательные аппараты противника были замечены над территорией населенного пункта Боровское. При этом человеческих жертв или разрушений в районе не зафиксировано.

Сегодня в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника. Ситуация полностью контролируется. Роман Старовойт, глава Курской области

Минобороны показало работу комплекса "Искандер" на Украине.

Фото: Telegram / Роман Старовойт