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В Курской области сбили два беспилотника ВСУ
Сегодня, 9:46
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В Курской области сбили два беспилотника ВСУ

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Дроны находились над территорией села Боровское.

В Курской области сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Роман Старовойт. Чиновник объяснил подписчикам в собственном Telegram-канале о том, что система противовоздушной обороны страны ликвидировала в воздухе два иностранных дрона. Летательные аппараты противника были замечены над территорией населенного пункта Боровское. При этом человеческих жертв или разрушений в районе не зафиксировано.

Сегодня в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника. Ситуация полностью контролируется.

Роман Старовойт, глава Курской области 

Минобороны показало работу комплекса "Искандер" на Украине.

Фото: Telegram / Роман Старовойт

Теги: боровское, всу, курская область, пво, роман старовойт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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