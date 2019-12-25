Минобороны показало работу комплекса "Искандер" на Украине

Ракетные установки атаковали цели противника из ВСУ.

Российское министерство по обороне показало работу комплекса "Искандер" на Украине. Пресс-службой военного ведомства представлены кадры работы оперативно-тактической авиации и боевых расчетов ракетных комплексов по ликвидации ангаров противника, проводимой в рамках специальной военной операции РФ. Удары нанесены высокоточным оружием по мишеням, являющимися важной инфраструктурой для ВСУ. Там располагалось сосредоточение вооружения и техники, а также боеприпасов армии.

Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего по складам был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер". пресс-служба Минобороны РФ

По завершению выполнения боевых пусков по назначенным целям ВСУ российские пусковые установки на максимальной скорости покинули свои укрытия. После этого экипажи сменили место стартовых позиций, чтобы нанести новые удары противнику.

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину.

Фото и видео: Минобороны России

