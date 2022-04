Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину

Анатолий Антонов рассказал о том, что голос Москвы должен быть услышан.

Россия направила США ноту протеста с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "Россия-24" посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что Белый дом одобрил поставки военной помощи киевскому режиму на сумму в 800 миллионов долларов. В Кремле призвали коллег из-за границы прекратить подобную практику по накачке территории соседнего к РФ государства оружием.

Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту - да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину. Анатолий Антонов, посол РФ в США

По словам Анатолия Антонова, США предпринимают попытки еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию в регионе. По мнению дипломата, перед Россией стоит задача не допустить того, о чем "американские сенаторы открыто говорят". Он рассчитывает на уважение РФ в мире, чтобы голос Москвы был услышан Западом.

Посол Антонов: настоящая угроза для мирных жителей Украины исходит только от националистов.

Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США