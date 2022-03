Посол Антонов: настоящая угроза для мирных жителей Украины исходит только от националистов

Дипломат подчеркнул, что Россия ведет огонь только по объектам военной инфраструктуры. Националисты размещают танки и артиллерию у детских садов и школ. Огневые позиции оборудуются на крышах домов.

Единственное, что по-настоящему угрожает мирных жителям Украины – это вооруженные формирования украинских националистов. Такое мнение в комментарии для издания Newsweek высказал посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия ведет огонь только по объектам военной инфраструктуры. Националисты размещают танки и артиллерию у детских садов и школ. Кроме того, огневые позиции оборудуются на крышах домов. Вооруженные формирования украинских националистов используют женщин и детей в качестве живого щита. Из-за этого число жертв среди гражданского населения растет.

Антонов понадеялся, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и не будут представлять свои оценки в беспристрастном ключе. По его словам, большинство западных СМИ называют Россию агрессором. Они навязывают своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине.

Ранее мы сообщили, что Минобороны пообещало вывести из строя используемые националистами предприятия ОПК.

Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США