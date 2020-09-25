Минобороны пообещало вывести из строя используемые националистами предприятия ОПК

Игорь Конашенков рассказал об ответе РФ на обстрел Донецка.

Российское министерство по обороне пообещало вывести из строя используемые украинскими националистами предприятия Оборонно-промышленного комплекса. Такое заявление во время регулярного брифинга вечером 14 марта сделал официальный представитель ВС РФ Игорь Конашенков. Эксперт уточнил, что силы Киева продолжили использовать тактику террора и наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Игорь Конашенков рассказал, что накануне неонацистами был нанесен удар тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом по густонаселенному району Донецка. Генерал-майор РФ уточнил, что Вооруженные силы РФ в качестве ответной реакции планируют ликвидировать местные предприятия ОПК, занимающиеся производством, ремонтом и восстановлением вооружений, используемых для совершения военных преступлений. В Минобороны РФ призвали сотрудников этих заводов и жителей ближайших домов покинуть потенциально опасные зоны.

Минобороны: ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов".

Фото и видео: Минобороны России