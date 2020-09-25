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Минобороны пообещало вывести из строя используемые националистами предприятия ОПК

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Игорь Конашенков рассказал об ответе РФ на обстрел Донецка.

Российское министерство по обороне пообещало вывести из строя используемые украинскими националистами предприятия Оборонно-промышленного комплекса. Такое заявление во время регулярного брифинга вечером 14 марта сделал официальный представитель ВС РФ Игорь Конашенков. Эксперт уточнил, что силы Киева продолжили использовать тактику террора и наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Игорь Конашенков рассказал, что накануне неонацистами был нанесен удар тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом по густонаселенному району Донецка. Генерал-майор РФ уточнил, что Вооруженные силы РФ в качестве ответной реакции планируют ликвидировать местные предприятия ОПК, занимающиеся производством, ремонтом и восстановлением вооружений, используемых для совершения военных преступлений. В Минобороны РФ призвали сотрудников этих заводов и жителей ближайших домов покинуть потенциально опасные зоны.

Минобороны: ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов на украинском заводе "Антонов".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: донецк, игорь конашенков, минобороны, неонацизм, опк, точка-у
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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