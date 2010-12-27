В Курортном районе мужчина выпал с балкона 10-го этажа

Обстоятельства смерти выясняются.

Сегодня ночью, 12 августа, в Сестрорецке был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщают "Невские Новости".

Неизвестный был найден мертвым у аптеки рядом с бывшим общежитием по адресу Токарева, 15. Из одежды на погибшем были одни лишь плавки. По предварительной информации мужчина выпал с балкона 10 этажа.

Полиция начала проверку по факту происшествия.

На прошлой неделе в Курортном районе трагедией закончился отдых пожилой финской пары. Мужчина упал с балкона на пятом этаже и скончался на месте от полученных травм. В субботу, 11 августа, четырехлетний ребенок выпал из окна и сейчас находится в больнице.