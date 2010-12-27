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В Курортном районе мужчина выпал с балкона 10-го этажа
Сегодня, 16:05
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Rybka123
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В Курортном районе мужчина выпал с балкона 10-го этажа

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Обстоятельства смерти выясняются.

Сегодня ночью, 12 августа, в Сестрорецке был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщают "Невские Новости".

Неизвестный был найден мертвым у аптеки рядом с бывшим общежитием по адресу Токарева, 15. Из одежды на погибшем были одни лишь плавки. По предварительной информации мужчина выпал с балкона 10 этажа.

Полиция начала проверку по факту происшествия.

На прошлой неделе в Курортном районе трагедией закончился отдых пожилой финской пары. Мужчина упал с балкона на пятом этаже и скончался на месте от полученных травм.  В субботу, 11 августа,  четырехлетний ребенок выпал из окна и сейчас находится в больнице. 

Теги: новости санкт петербург , падение с балкона , сестрорецк
Категории: Новости СПб

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