Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна

Четырехлетний малыш с множественными травмами был доставлен в больницу.

В Петербурге четырехлетний ребенок выпал из окна. Об этом сообщают "Невские новости".

Инцидент произошел в субботу, 11 августа. Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры одного из домов на Московском проспекте. Ребенка с множественными травмами доставили в детскую больницу №19. Врачи диагностировали у маыша ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, ушибы брюшной полости и грудной клетки, внутреннее кровоизлияние в мозг.

В результате проверки выяснилось, что ребенок по недосмотру родителей залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, а та не выдержала его веса.

Семья маленького мальчика на учете в органах опеки не состоит. Полиция проводит проверку.