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В Курортном районе пожилой финн упал с балкона на пятом этаже
Сегодня, 10:15
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Alena_Zinovieva
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В Курортном районе пожилой финн упал с балкона на пятом этаже

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Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Семейный отдых туристов из Финляндии в Курортном районе Петербурга закончился трагедией. Пожилой мужчина упал с балкона на пятом этаже. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что 75-летний иностранец заехал вместе с 44-летним сыном в гостиницу "Репинская", которая располагается на Приморском шоссе, 428. Гости заняли номер на пятом этаже. В ночь с 4 на 5 августа пожилой финн, перебрав с алкоголем, вышел на балкон. Не удержавшись, он упал прямо на козырек первого этажа. Утром тело иностранца заметил уборщик.

Ранее на Лесном проспекте трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа.

Фото: pixabay.com

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Теги: турист из финляндии , упал с балкона
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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