В Курортном районе пожилой финн упал с балкона на пятом этаже

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Семейный отдых туристов из Финляндии в Курортном районе Петербурга закончился трагедией. Пожилой мужчина упал с балкона на пятом этаже. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что 75-летний иностранец заехал вместе с 44-летним сыном в гостиницу "Репинская", которая располагается на Приморском шоссе, 428. Гости заняли номер на пятом этаже. В ночь с 4 на 5 августа пожилой финн, перебрав с алкоголем, вышел на балкон. Не удержавшись, он упал прямо на козырек первого этажа. Утром тело иностранца заметил уборщик.

Ранее на Лесном проспекте трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа.

Фото: pixabay.com