Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Лесном проспекте трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа
Сегодня, 9:12
0
Alena_Zinovieva
46

На Лесном проспекте трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

0
 
 

Ребенок сломал копчик и берцовую кость.

Накануне вечером на Лесном проспекте произошел несчастный случай. По недосмотру отца из окна четвертого этажа выпал трехлетний мальчик. Малолетнего петербуржца увезли на скорой в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Фонтанка".

В больнице у потерпевшего обнаружили перелом копчика и берцовой кости. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дела.

Необычно жаркое для Петербурга лето уже обернулось десятками несчастных случаев. В предыдущий раз ребенок травмировался в пятницу, 29 июля. В этот день на улице Есенина пятилетний малыш выпал из окна четвертого этажа.

Фото: pixabay.com

Все новости района
Теги: невнимательные родители , ребёнок выпал из окна , травмирован ребенок
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5