На Лесном проспекте трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Ребенок сломал копчик и берцовую кость.

Накануне вечером на Лесном проспекте произошел несчастный случай. По недосмотру отца из окна четвертого этажа выпал трехлетний мальчик. Малолетнего петербуржца увезли на скорой в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Фонтанка".

В больнице у потерпевшего обнаружили перелом копчика и берцовой кости. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дела.

Необычно жаркое для Петербурга лето уже обернулось десятками несчастных случаев. В предыдущий раз ребенок травмировался в пятницу, 29 июля. В этот день на улице Есенина пятилетний малыш выпал из окна четвертого этажа.

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