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На севере Петербурга четырехлетний мальчик выпал из окна, засмотревшись на отца
Сегодня, 10:11
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На севере Петербурга четырехлетний мальчик выпал из окна, засмотревшись на отца

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Ребенка госпитализировали с ушибом почек и закрытым переломом костей таза.

Из окна дома по Большому Сампсониевскому проспекту в Выборгском районе Петербурга 3 сентября выпал ребенок. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Известно, что четырехлетний мальчик самостоятельно открыл окно, чтобы помахать рукой своему отцу, облокотился на москитную сетку и упал. В квартире в этот момент находилась его прабабушка, однако она отошла в другую комнату. 

Ребенка госпитализировали с ушибом почек и закрытым переломом костей таза. Пострадавший сообщил, что хотел посмотреть в окно, поскольку искал отца. 

Отмечается, что семья мальчика на учете в полиции не состоит. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Купчино восьмилетняя девочка выпала с шестого этажа и выжила. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большой сампсониевский проспект, ребёнок выпал из окна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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