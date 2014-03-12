На севере Петербурга четырехлетний мальчик выпал из окна, засмотревшись на отца

Ребенка госпитализировали с ушибом почек и закрытым переломом костей таза.

Из окна дома по Большому Сампсониевскому проспекту в Выборгском районе Петербурга 3 сентября выпал ребенок. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Известно, что четырехлетний мальчик самостоятельно открыл окно, чтобы помахать рукой своему отцу, облокотился на москитную сетку и упал. В квартире в этот момент находилась его прабабушка, однако она отошла в другую комнату.

Ребенка госпитализировали с ушибом почек и закрытым переломом костей таза. Пострадавший сообщил, что хотел посмотреть в окно, поскольку искал отца.

Отмечается, что семья мальчика на учете в полиции не состоит.

Ранее мы рассказывали о том, что в Купчино восьмилетняя девочка выпала с шестого этажа и выжила.

Фото: Piter.TV