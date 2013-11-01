В Купчино 8-летняя девочка выпала с 6-го этажа и выжила

Она находится в тяжелом состоянии.

Во Фрунзенском районе 8-летняя девочка получила тяжёлые травмы при падении из окна. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 3 сентября от дома на Малой Балканской улице в детскую больницу привезли ученицу 2 класса. Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и сердца, переломом ключицы, легочным кровотечением, повреждением внутренних органов. Она находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, 8-летняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже.

Ранее на Заставской улице из окна выпала девушка.

Фото: Piter.tv