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На Заставской улице из окна выпала девушка
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На Заставской улице из окна выпала девушка

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Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу с тяжелыми травмами и в шоковом состоянии. 

В Московском районе ночью 2 сентября из окна многоэтажки выпала молодая девушка. Стало известно Piter.tv.

Ночью 2 сентября в экстренные службы позвонил мужчина и сообщил, что с 6 этажа дома по Заставской улице скинули девушку.

Оперативно прибывшие полицейские обнаружили на улице 22-летнюю гражданку Киргизии. Трое ее соотечественников – мужчина и две женщины – пытались погрузить пострадавшую в автомобиль "Лада". Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу с тяжелыми травмами и в шоковом состоянии. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее четвероклассник с инвалидностью выпал из окна на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.tv

Теги: заставская, падение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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