На Заставской улице из окна выпала девушка

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу с тяжелыми травмами и в шоковом состоянии.

В Московском районе ночью 2 сентября из окна многоэтажки выпала молодая девушка. Стало известно Piter.tv.

Ночью 2 сентября в экстренные службы позвонил мужчина и сообщил, что с 6 этажа дома по Заставской улице скинули девушку.

Оперативно прибывшие полицейские обнаружили на улице 22-летнюю гражданку Киргизии. Трое ее соотечественников – мужчина и две женщины – пытались погрузить пострадавшую в автомобиль "Лада". Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу с тяжелыми травмами и в шоковом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее четвероклассник с инвалидностью выпал из окна на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.tv