Четвероклассник с инвалидностью выпал из окна на проспекте Просвещения

Трагедия произошла из-за недосмотра бабушки.

В Выборгском районе Петербурга четвероклассник выпал из окна. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии, стало известно Piter.tv.

На проспекте Просвещения 10-летний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу. Трагедия произошла из-за недосмотра бабушки.

У мальчика – расстройство аутистического спектра и задержка психо-речевого развития.

Ранее в Бокситогорске из окна выпал 6-летний мальчик.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)