Четвероклассник с инвалидностью выпал из окна на проспекте Просвещения

В Выборгском районе Петербурга четвероклассник выпал из окна. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии, стало известно Piter.tv.
На проспекте Просвещения 10-летний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу. Трагедия произошла из-за недосмотра бабушки.
У мальчика – расстройство аутистического спектра и задержка психо-речевого развития.
Ранее в Бокситогорске из окна выпал 6-летний мальчик.
Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)
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