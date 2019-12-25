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Четвероклассник с инвалидностью выпал из окна на проспекте Просвещения
Сегодня, 9:16
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Четвероклассник с инвалидностью выпал из окна на проспекте Просвещения

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Трагедия произошла из-за недосмотра бабушки.

В Выборгском районе Петербурга четвероклассник выпал из окна. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии, стало известно Piter.tv.

На проспекте Просвещения 10-летний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на пятом этаже. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу. Трагедия произошла из-за недосмотра бабушки.

У мальчика – расстройство аутистического спектра  и задержка психо-речевого развития.

Ранее в Бокситогорске из окна выпал 6-летний мальчик.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)

Теги: падение, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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