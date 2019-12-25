В Бокситогорске из окна выпал 6-летний мальчик

За мальчиком приглядывала старшая сестра, 17-летняя школьница.

В Бокситогорске 6-летний мальчик по неосторожности выпал из окна второго этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Несчастный случай произошел 15 августа около 19:30 в квартире на Комсомольской улице. Шестилетний мальчик оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса его тела, ребёнок выпал со второго этажа.

Мальчика госпитализировали с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом лучезапястных суставов, множественными ссадинами.

За мальчиком приглядывала старшая сестра, 17-летняя школьница. Всего в семье четверо несовершеннолетних детей, которых воспитывает мать.

Ранее в Петергофе 3-летний мальчик выпал с третьего этажа.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)