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В Бокситогорске из окна выпал 6-летний мальчик
Сегодня, 8:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Бокситогорске из окна выпал 6-летний мальчик

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За мальчиком приглядывала старшая сестра, 17-летняя школьница.

В Бокситогорске 6-летний мальчик по неосторожности выпал из окна второго этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Несчастный случай произошел 15 августа около 19:30 в квартире на Комсомольской улице. Шестилетний мальчик оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса его тела, ребёнок выпал со второго этажа.

Мальчика госпитализировали с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом лучезапястных суставов, множественными ссадинами.

За мальчиком приглядывала старшая сестра, 17-летняя школьница. Всего в семье четверо несовершеннолетних детей, которых воспитывает мать.

Ранее в Петергофе 3-летний мальчик выпал с третьего этажа.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)

Теги: дети, окно, падение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Людикайнен Костя
Сегодня 9:38

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