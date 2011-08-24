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В Петергофе 3-летний мальчик выпал с третьего этажа
Сегодня, 8:17
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В Петергофе 3-летний мальчик выпал с третьего этажа

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Родители находились на втором этаже, когда мальчик выпал из окна третьего этажа частного трехэтажного дома.

В Петергофе трёхлетний мальчик выпал с третьего этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 14 августа ребёнка доставили в детскую больницу из дома на Дивееевской улице в Петергофе с кататравмой. Он находится в тяжелом состоянии.

Родители находились на втором этаже, когда мальчик выпал из окна третьего этажа частного трехэтажного дома. По данному факту проводится проверка.

Ранее трёхлетний ребенок выпал из окна на Демьяна Бедного.

Фото: Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo)

Теги: дети, падение, петергоф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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