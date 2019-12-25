Трёхлетний ребенок выпал из окна на Демьяна Бедного

По предварительным данным, в момент, когда отец отлучился в соседнюю комнату, малыш залез на подоконник.

В Калининском районе трёхлетний ребёнок выпал с девятиметровой высоты и оказался в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 31 июля в экстренные службы обратился очевидец, проходивший мимо дома 31 по улице Демьяна Бедного. Он увидел лежащего на земле ребёнка. Трёхлетнего мальчика увезли в больницу с сочетанной кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, закрытым переломом нижней челюсти со смещением, ушибом печени, закрытым переломом левой лобной кости. Он находится в реанимации.

По предварительным данным, в момент, когда отец отлучился в соседнюю комнату, малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры с 3-го этажа.

Также проводится доследственная проверка по факту падения из окна 9-летнего мальчика в Ленобласти.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)