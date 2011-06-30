Проводится доследственная проверка по факту падения из окна 9-летнего мальчика в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства получения травм малолетним ребенком, который выпал из окна. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.
По данным следствия, 28 июля 2024 года в деревне Васильево 9-летний ребенок по недосмотру взрослых оперся на москитную сетку и выпал из второго этажа. В результате падения ребёнок получил травмы. В настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении, где ему оказывается медицинская помощь.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее из окна третьего этажа в Колпино выпал семиклассник.
Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)
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