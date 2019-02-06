Упавшие с балкона мужчина и женщина в Петербурге выздоравливают

Пациентов перевели из реанимации.

Во вторник, 1 июня, стало известно о состоянии упавшей пары с балкона дома на улице Декабристов, сообщила "Фонтанка".

Медики оценивают состояние горожан как средней тяжести, их перевили из реанимации. Женщину перевили в профильный стационар НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а мужчина находится в 26 больнице.

Момент драки петербуржцев попал на камеру прохожих несколько дней назад, 29 мая. Ограждение не выдержало, и пара упала вниз с высоты третьего этажа. По словам чиновников Адмиралтейского района, "технические конструкции дома дореволюционной постройки находились в "надлежащем состоянии".

Ранее мы писали, что в отделении полиции на Малой Балканской загорелся подвал.

Фото: "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / "Телеграм"