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Упавшие с балкона мужчина и женщина в Петербурге выздоравливают
Сегодня, 15:05
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Упавшие с балкона мужчина и женщина в Петербурге выздоравливают

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Пациентов перевели из реанимации.

Во вторник, 1 июня, стало известно о состоянии упавшей пары с балкона дома на улице Декабристов, сообщила "Фонтанка".

Медики оценивают состояние горожан как средней тяжести, их перевили из реанимации. Женщину перевили в  профильный стационар НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а мужчина находится в 26 больнице.

Момент драки петербуржцев попал на камеру прохожих несколько дней назад, 29 мая. Ограждение не выдержало, и пара упала вниз с высоты третьего этажа. По словам чиновников Адмиралтейского района, "технические конструкции дома дореволюционной постройки находились в "надлежащем состоянии".

Ранее мы писали, что в отделении полиции на Малой Балканской загорелся подвал.

Фото: "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / "Телеграм"

Теги: упал с балкона
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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