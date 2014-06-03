В отделении полиции на Малой Балканской загорелся подвал

Обошлось без пострадавших.

Во вторник, 1 июня, в отделении полиции №7 на Малой Балканской загорелся подвал, сообщил источник в правоохранительных органах.

Из здания эвакуировали 20 сотрудников, находившихся в здании. Отмечается, что в подвале располагается гараж общей площадью 40 квадратных метров, выгорела вся обстановка и служебная "Газель". Угрозу распространения огня на первый этаж вскоре удалось избежать.

Что именно произошло и как начался пожар, неизвестно. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что родственники "воскресшего" дедушки обвинили в халатности сотрудников больницы Подмосковья.

Фото: Piter.tv