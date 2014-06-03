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В отделении полиции на Малой Балканской загорелся подвал
Сегодня, 13:30
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В отделении полиции на Малой Балканской загорелся подвал

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Обошлось без пострадавших.

Во вторник, 1 июня, в отделении полиции №7 на Малой Балканской загорелся подвал, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Из здания эвакуировали 20 сотрудников, находившихся в здании. Отмечается, что в подвале располагается гараж общей площадью 40 квадратных метров, выгорела вся обстановка и служебная "Газель". Угрозу распространения огня на первый этаж вскоре удалось избежать. 

Что именно произошло и как начался пожар, неизвестно. Обошлось без пострадавших. 

Ранее мы писали, что родственники "воскресшего" дедушки обвинили в халатности сотрудников больницы Подмосковья.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание в отделе полиции, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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