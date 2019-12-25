Родственники "воскресшего" дедушки обвинили в халатности сотрудников больницы Подмосковья

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Следственный комитет России проверит появившуюся в СМИ информацию о том, что больница в Подмосковье выдала на захоронение родственникам тело другого человека. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на помощника руководителя ГСУСК по МО Ольгу Врадий.

Инцидент произошел в городе Солнечногорске. 31 мая в одном из СМИ появилась информация, что сотрудники местного медицинского учреждения выдали семье умершего на захоронение тело чужого им человека. Через несколько дней после похорон выяснилось, что пожилой мужчина оказался жив. Он находится в той же больнице на восстановлении после инсульта. Об этом было сообщено его родным.

Родственники мужчины обвинили больницу в халатности и обратились в прокуратуру за помощью восстановить в правах члена их семьи. Им было сообщено, это можно осуществить только через суд, что займет несколько месяцев.

По данному инциденту следственным отделом по городу Солнечногорску организовано проведение доследственной проверки. По словам Врадий, также будет дана правовая оценка всем обстоятельствам ситуации, которая была освещена СМИ.

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