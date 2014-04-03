В Тихвине "Ромео" получил травму, пытаясь попасть к возлюбленной через балкон

Любовные приключения закончились для него в больнице.

Молодой житель Ленинградской области получил травмы, пытаясь проникнуть к своей возлюбленной через балкон.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 28-летний житель Тихвина был госпитализирован в травматологическое отделение утром воскресенья, 29 декабря, в состоянии средней степени тяжести. Сообщается, что в 3:44 он упал на козырёк подъезда дома в 5-м микрорайоне города.

По данным агентства, тихвинский "Ромео" планировал попасть к своей "Джульетте" через балкон, но поскользнулся и упал вниз.

Ранее Piter.TV сообщал, что батарейки взорвались в руках у жительницы Ленобласти.

Фото: Piter.TV