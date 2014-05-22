В Курортном и Пушкинском районах Петербурга появятся три новые велодорожки

Две велодорожки появятся уже в этом году.

Власти Петербурга заключили контракты на проведение проектно-изыскательских работ для размещения трех велосипедных маршрутов в Курортном и Пушкинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Две новые велодорожки появятся уже этом году. Одна из появится на Приморском шоссе от Музея-усадьбы И.Е. Репина "Пенаты" до дома 448. Вдоль Финского залива расположится дорожка протяженностью 4,6 км. Второй маршрут будет создан от Петербургского шоссе до бульвару Алексея Толстого. Ее протяженность 2,5 км.

Третья велодорожка появится в следующем году в Пушкине, на Школьной улице. Ее протяженность 1 км. Её проектирование должно завершиться до конца ноября.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Москвой начали строить веломаршрут.

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