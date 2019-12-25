В Курортном районе появится новая велодорожка

Маршрут пройдет от музея-усадьбы И.Е. Репина "Пенаты" до ресторана "Наша Дача".

Стало известно о начале конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ для размещения велодорожки в Курортном районе. Заказчиком стал СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Начальная стоимость контракта составила два миллиона рублей. Победитель тендера должен успеть провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания и создать план будущей трассы до 10 сентября текущего года. Проект позволит проложить маршрут вдоль берега Финского залива протяженностью 4,6 километра, он начнется у музея-усадьбы И.Е. Репина "Пенаты" и завершится у ресторана "Наша Дача".

На данный момент горожане передвигаются тротуару вдоль Приморского шоссе. Учитывая, что на участке в 120 метров нет асфальта, участникам дорожного движения приходится выходить на оживленную проезжую часть.

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Фото: Piter.tv