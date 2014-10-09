Полиция проверяет мать ребёнка, оказавшегося на проезжей части в Кудрово

Инцидент на Столичной улице Кудрово, где ребенок без родителей оказался на дороге перед машиной, расследует полиция.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего около 18:40 23 июня в районе дома №5 на Столичной улице в Кудрово. Внимание полицейских привлекло видео, попавшее в социальные сети, на котором малолетний ребенок без родителей оказывается на тротуаре и начинает спускаться с него на проезжую часть прямо перед движущейся машиной. Опасный маневр годовалого ребёнка замечает лишь водитель автомобиля, двигавшегося по дороге. Остановив машину, водитель выходит к ребенку, за которым никто не следит, и забирает его с дороги.

Полиция общается с матерью малыша, о результатах разбирательства станет известно позднее. Пользователи соцсети ВКонтакте выразили справедливый гнев в адрес невнимательных родителей и предложили отправить видео в органы опеки для установления контроля не только над ребенком, но и над родителями.

Вопрос обустройства детских площадок в современных жилых комплексах, примыкающих к проезжей части и недостаточно хорошо огороженных, пока не поднимался.

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