В Кудрово 12-летний мальчик выпал из окна из-за двойки

Сейчас ребенок находится в реанимации.

Вечером 29 января в жилом комплексе "Новый Оккервиль" в Кудрово произошел несчастный случай. По словам местных жителей, из окна на пятом этаже выпал 12-летний мальчик. Об этом сообщается в группе "Всеволожский медиацентр В1" в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что ребенок приземлился на припаркованный внизу автомобиль "Хендай". Удар был такой силы, что у машины помялась крыша, и разбилось заднее стекло. Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

Известно, что потерпевший проживает в благополучной семье. Он учится преимущественно на пятерки. Однако накануне трагедии из школы принес двойку. Это могло стать возможной причиной случившегося.

Ранее мы писали, что школьник упал из окна пятого этажа во время селфи.

Фото: Piter.TV