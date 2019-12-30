Школьник упал из окна пятого этажа во время селфи

Мальчик скончался из-за полученных травм по пути в больницу.

В воскресенье, 26 января, 16-летний школьник сорвался с пятого этажа, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщили "Невские новости". Юноша позировал у раскрытого окна и не удержался на месте.

Мальчик получил множество серьезных травм, довезти до больницы его не удалось: школьник скончался в машине скорой помощи. Непоправимое произошло на глазах у членов семьи школьника: его родные зашли в комнату с открытым окном за мгновение до падения мальчика.

По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина выпал из окна третьего этажа и выжил.

Фото: pixabay