В Петербурге мужчина выпал из окна третьего этажа

Пострадавший остался жив.

В воскресенье, 19 января, в одном из дворов Петровского бульвара, обнаружили едва живого мужчину с травмами, обычно возникающими при падении с большой высоты. Об этом стало известно из сообщения АН "Оперативное прикрытие".

После того как 24-летнего пострадавшего госпитализировали врачи, делом занялись Правоохранительные органы. Удалось выяснить, что молодой человек, являющийся уроженцем Оренбургской области, выпал из окна третьего этажа.

Ранее мы писали, что в двух районах Петербурга дети сорвались из окон.

Фото: pexels