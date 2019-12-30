В двух районах Петербурга дети сорвались из окон

Судя по всему, одному из случаев предшествовала ссора с родителями.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по СПб и ЛО, 17 января в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о госпитализации малолетнего ребенка.

Известно, что инцидент произошел в третьем часу дня 16 января из дома №22 по проспекту Мориса Тореза. В тяжелом состоянии был госпитализирован трехлетний ребенок. По предварительной информации, ребенок сорвался из окна, открытого на проветривание.

Минувшей ночью в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что накануне вечером, 17 января бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована 15-летняя девочка 2004 года рождения. Происшествие случилось в доме №1/64 по переулку Гривцова. По предварительной информации, несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 4-го этажа после конфликта с родителями.

По факту инцидентов проводится проверка.

Ранее мы сообщили, что подросток в Петербурге был задержан по подозрению в жестоком избиении мужчины.

Фото: pxhere.com