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Подросток в Петербурге был задержан по подозрению в жестоком избиении мужчины
Сегодня, 14:32
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Arinablinova

Подросток в Петербурге был задержан по подозрению в жестоком избиении мужчины

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Сам пострадавший утверждал, что упал.

В понедельник, 10 января на Красногородской улице был замечен лежавший на дороге мужчина, которого позднее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и утверждал, что упал. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были изучены записи с камер видеонаблюдения. В результате по подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний подросток.

Ранее мы сообщали, что  в Петербурге задержали подозреваемого в избиении друга во время застолья.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей,

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