Подросток в Петербурге был задержан по подозрению в жестоком избиении мужчины

Сам пострадавший утверждал, что упал.

В понедельник, 10 января на Красногородской улице был замечен лежавший на дороге мужчина, которого позднее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и утверждал, что упал.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были изучены записи с камер видеонаблюдения. В результате по подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний подросток.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали подозреваемого в избиении друга во время застолья.

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