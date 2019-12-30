В Петербурге задержали подозреваемого в избиении друга во время застолья

Инцидент произошел в канун Нового года.

В четверг, 2 января, в полицию Невского района поступило сообщение, что из собственной квартиры госпитализировали мужчину с травмами средней тяжести. Инцидент произошел на Караваевской улице, 22.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти , в воскресенье, 5 января, на Рыбацком проспекте был задержан подозреваемый в избиении ранее госпитализированного мужчины. Следствие выяснило, что 30 декабря между двумя петербуржцами возникла ссора, в результате которой один набросился на другого. Избиение произошло во время пребывания ныне задержанного в гостях.

Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция Кудрово задержала лжеминера из Салехарда.

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