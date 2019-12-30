Полиция Кудрово задержала лжеминера из Салехарда

Изначально правоохранители вышли на молодого человека из Киришей.

В воскресенье, 5 января, ранним утром в полицию Всеволожского района поступило сообщение о минировании. Телефонный террорист представился и заявил, что взорвет бомбу в течение часа, сообщила пресс-служба УМВД России по Петербургу и 47 региону.

Полиция моментально вышла на юношу, проживающего в Киришах, однако тот уверил полицию, что телефон, по которому был совершен звонок ему не принадлежит.

Позже полиция разузнала, что номер зарегистрирован на 24-летнего уроженца Салехарда, проживающего в Кудрово на улице Пражской, 11. Полиция обнаружила его в состоянии сильного алкогольного опьянению. Сотрудники ОМОНа проверили "заминированную" территорию, но не обнаружили никаких взрывных устройств.

Задержанный доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что разбойники угнали машину таксиста на проспекте Ветеранов.

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